Каждая шестая семья в США недоедает

Каждое шестое семейство в США или примерно 22 миллиона жителей США столкнулись с нехваткой продовольствия и денег на еду. Такой сатистикой поделился Business Insider.

Жители Америки узнали о таких проблемах из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса в 2020 году. Именно поэтому американцы готовы обращаться за помощью к банкам и государству.

Чтобы как-то умерить развернувшуюся ситуацию в Америке, едва вступивший в должность новый президент США Джо Байден выделил помощь для получения продуктов. Ежемесячно власти вкладывают один миллиард доллларов, которые тратятся на льготную инициативу. Эти талоны позже распределяются по неимущим. Байден также увеличил пособие для беременных женщин, напомнили в INC-News.

«Мы не видели расширения продовольственной помощи такого масштаба с момента основания современной программы талонов на питание в 1977 году. Это фундаментальные перемены», — заявил экономист из Университета Кентукки Джеймса Зилиака.