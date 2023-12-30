Мир 30 декабря 2023, 19:55 «Каждая ракета направлена на цель». Украина сделала заявление об ударах ВС России Спикер ВСУ Игнат: российские удары не привязаны к датам, их сложно предсказать Pxhere

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Российские ракетные удары не привязаны к конкретным датам, поэтому их невозможно предсказать. Такое заявление сделал советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу «Прямой».

«Это не школа, где юношеские разборки. <…> Россия не делает „ответку“ за что-то. Каждая ракета направлена на цель», — сказал он.

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Как отметил чиновник, каждый запуск снаряда или беспилотника направлен на уничтожение военного или инфраструктурного объекта. Россия стремится достичь своих целей, в том числе уничтожить украинскую армию. Но стратегические удары ВС РФ не связаны с какими-либо датами или событиями.

Украинские боевики от злости и безысходности, наоборот, обостряют агрессию против мирных граждан в праздничные дни, заметил глава ДНР Денис Пушилин. При этом поступают ВСУ бесчеловечно — обстреливают жилые кварталы. Пушилин призвал россиян быть особенно внимательными в праздничные выходные.

Ранее ВСУ ударили по центру Белгорода. Погибли 14 человек, еще 108 получили ранения. Следком возбудил уголовное дело. По поручению президента Владимира Путина бригада Минздрава РФ во главе с министром Михаилом Мурашко отправилась в город для оказания помощи.