Ветеран антитеррористического подразделения «Альфа» полковник Виталий Демидкин оцени освобождение заложников в украинском городе Луцке. Если бы Зеленский действовал более решительно, среди пассажиров могли бы быть жертвы, рассказал он в беседе с «360».

«Дело в том, что когда идет операция по освобождению заложников, нет шаблонов. Каждая операция индивидуальна», — подчеркнул полковник.

По его словам, президент Украины был скорее прав, согласившись на уступки, так как исходил из количества войск и подразделений, которыми располагал.

«Он просто посчитал, что могут быть жертвы среди заложников. Поэтому он, наверно, пошел на переговоры с террористом», — указал Демидкин.

Все же, ветеран «Альфы» отметил, что существуют «более оперативные методы», так как на тренировках его «ребята» могут завершить штурм автобуса за 14-17 секунд.

«У нас в государстве их существует десятки, сотни, но каждая операция — уникальна. Сколько операций — столько и возможностей решения», — заключил он.

Накануне утром 44-летний Максим Кривош захватил автобус с заложниками. Он потребовал, чтобы первые лица Украины записали видеообращения, в которых назвали бы себя «террористами в законе», а также посоветовали посмотреть фильм «Земляне». Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал видео с советом посмотреть указанную картину. Сейчас видеообращение удалено со страницы Зеленского в Fасеbооk. Поздно вечером все заложники были освобождены, а преступник задержан.