Казарма под музей или под снос. Германия предложила Москве прибрать свое «проклятое» наследие

Наследили и ушли

Советская армия покинула территорию Германии 25 лет назад, оставив примерно 300 казарм на территории бывшей ГДР. На родину тогда отправились более 300 тысяч военных, пишет Bild. А в Германии осталось их «наследие». Все это пришло в негодность и превратилось в руины.

«Стыдно, что эти советские руины до сих пор никто не ликвидировал», — пожаловался изданию немецкий политик Конрад Фелбер, ранее занимавший руководящий пост в Министерстве госбезопасности ГДР в Дрездене. О проблеме написали многие СМИ. Но так ли она велика на самом деле?

Член берлинской палаты депутатов Гуннар Линдеманн в интервью «360» заявил, что не считает этот вопрос особенно актуальным для общественности, но признает, что проблема существует.

«Да, в некоторых местах остались руины, например, военных баз, лагерей, обломки старых автомобилей, — заявил Линдеманн. — Проблема не в том, что нам СССР оставил какое-то наследие, а в том, что эти здания никто не использовал. Поэтому они и оказались в таком состоянии».

Всего лишь реклама?

Почему немецкие СМИ вспомнили про эту проблему? Ответ знает представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс. Сообщения в прессе он связывает с публикацией книги на данную тему.

«У нас будет книжная выставка через месяц, в тираж как раз выходит книга с фотографиями этих заброшенных объектов, оставшихся от советской армии. Там 96 страниц, из них 80 с картинками, — рассказал политик. — Статья в Bild приурочена к этой книге. Они даже фото оттуда взяли. То есть это такая скрытая реклама. Никакой политики в этом нет».

Но можно ли сказать, что причина лишь в этом? Наследия действительно было много, рассказал Энгельс «360». Это и военные объекты, и индустрии, фабрики.

«На востоке, особенно если отъехать немного в сторону от Берлина, можно увидеть места, оставшиеся с 1989 года без изменений. Там заброшенные развалины. Какие-то медленно приводят в порядок. Какие-то не приводят. Некоторые начали восстанавливать, но деньги кончились», — сообщил Энгельс.

Масштабы катастрофы

Заброшенное военное наследие, впрочем, есть не только на востоке Германии. В западной части такие же развалины остались после пребывания британских и американских военных. Многие стояли десятки лет, но процесс ликвидации там идет гораздо быстрее.

«То, что было возможно, конвертировали в какие-то жилые комплексы. В некоторых сделали ремонт. Что-то снесли и построили на их месте другое. Почти все военные площади уже переделали», — рассказывает Энгельс.

Проблема в том, что некоторые из этих развалин находятся под защитой программы об охране памятников архитектуры. Это значит, что восстанавливать это нужно в исторически правильном виде. Под охраной может находиться как весь комплекс, так и отдельные архитектурные детали.

Если под охраной только фасад, то все внутри можно снести, а фасад сохранить. А если все здание под охраной, то нужно искать возможность очень тщательного восстановления, возникает множество технологических сложностей Грегори Энгельс.

Энгельс привел пример того, какие решение приходится искать в таких зданиях.

«У нас в городе есть ратуша, построенная в стиле немецкого брутализма. По сути — просто голый бетон. Здание тоже под охраной, причем полностью, — рассказывает политик. — Из-за этого там не могли поменять окна. Они сделаны по старой технологии с одним стеклом, и чтобы сохранить внешний вид и конструкцию, окна можно сделать только вторым рядом!».

А некоторые объекты наследия трудно и сносить, и реставрировать. Особенно это касается зданий с асбестовой крышей, рассказывает Энгельс. Любые манипуляции с ними выйдут очень дорогими.

Источник фото: YouTube/hushhushvideo

«Нужно все здание буквально обернуть в целлофан. Сделать такой надувной пакет, чтобы воздух не выходил. А работники при этом надевают чуть ли не скафандры, так как считается, что это очень вредно», — заявил политик.

Куда деть наследие

Что же делать с советским наследием? Гуннар Линдеманн считает, что для работы с объектами можно было бы привлечь Россию, раз уж она стала преемницей СССР.

Отличным решением стало бы создание специальных групп из российских и немецких военных, например, чтобы убрать эти объекты. Это могло бы стать большим началом для будущей дружбы Германии и России Гуннар Линдеманн.

Также член берлинского совета депутатов предложил построить музей советско-немецкой армии в одном из зданий того времени. Если, конечно, удастся найти дом в хорошем состоянии

На востоке нет такого экономического благополучия, как на западе Германии, отсюда недостаток инвестиций для работы с объектами наследия, утверждает Грегори Энгельс. На это намекает и один из политиков, чьи слова приводит Bild. Собеседник «360» считает, что этот вопрос необходимо решить в первую очередь, чтобы «воз с наследием» наконец-то сдвинулся.