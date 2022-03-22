Казань возобновит авиасообщение с Туркменистаном

Пресс-служба казанского аэропорта заявила о возобновлении авиасообщения с Туркменистаном. Кроме того, планируется открытие полетов в Ашхабад и Минск. Об этом написала «Политика сегодня».

«С 27 марта наступает период весенне-летней навигации, во время которой в казанском аэропорту будет увеличено число международных направлений. К примеру, в апреле планируется открытие таких маршрутов, как Ашхабад и Минск», — говорится в сообщении.

Снятие ограничений на полеты из России в Туркменистан было анонсировано еще 9 марта, однако кроме эвакуационных рейсов никакие другие не осуществлялись. Сейчас возвращается полноценное авиасообщение между странами.