Мир 29 ноября 2023, 14:01 Казахстанца отправили за решетку из-за участия в СВО Суд в Казахстане отправил бойца ЧВК в тюрьму за участие в СВО РИА «Новости»

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Бойца ЧВК «Вагнер» с позывным Зубрак осудили в Казахстане по статье о наемничестве. Его приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в спецоперации, сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда города Караганды.

Казахстанцу через соцсети предложили вступить в ЧВК за денежное вознаграждение, на что он согласился. Мужчина отправился в Россию, вступил в «Вагнер» и прошел военную подготовку. В апреле его отправили в район Артемовска (Бахмута).

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Местный портал Press.kz сообщил, что осужденный — 34-летний Алексей Шомполов, уроженец Красноярского края с гражданством Казахстана. Мужчина признал вину, суд учел его чистосердечное раскаяние.

Ранее сообщалось, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат». В подразделение вошли бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовики.