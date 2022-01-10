Казахстанский политолог Шибутов рассказал о ситуации в стране

Казахстанский политолог Марат Шибутов в утреннем стриме «Летучка» на RT рассказал об обстановке в стране. По его словам, беспорядки в Казахстане почти закончились.

«Вчера заработали супермаркеты, сегодня заработал интернет. Вчера еще заработали мусоровозы, сегодня — общественный транспорт», — сказал Шибутов.

Он добавил, что сильнее всего во время беспорядков пострадал бизнес в Алма-Ате — из-за того, что мародеры грабили банкоматы, а также продуктовые и вещевые магазины.