Казахстанский музей представил фото финского концлагеря как репрессии в СССР

Краеведческий музей повесил в посвященном жертвам сталинских репрессий зале фото, на котором изображены дети за колючей проволокой. На самом деле снимок был сделан в финском детском концлагере времен Великой Отечественной войны. Представители музея просто обрезали надпись на финском, оставив лишь русскую.

Интернет-пользователей возмутили такие действия. Они отметили, что именно с таких моментов начинается большая ложь.

«Вот с таких подлогов начинается большая ложь и предательство», «Как они всегда удачно обрезают верхнюю часть надписи. И ладно в интернетах, но музей… Просто дно», «В Казахстане особо не парятся. Совето-русофобия прет уже из всех утюгов. И доказательств не надо. Аргумент один — так старики говорят!» — написали в Сети.