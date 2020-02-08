Казахстанские власти назвали причину массового побоища с погибшими

Причиной массового межнационального погрома в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана стал бытовой конфликт. Во время побоища погибли восемь человек.

«Это бытовой конфликт. Сейчас идут следственные мероприятия. По их завершению полицейские сообщат вам, что там происходило поминутно. В том числе отвечать на вопрос: кто виноват, почему это произошло», — заявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на его слова, инцидент случился по умыслу провокаторов провокаторам, которые перевели этот бытовой конфликт в межнациональный.

Погром случился поздно вечером 7 февраля на окраине села Масанчи. Сначала началась массовая драка с участием нескольких десятков агрессивно настроенных местных жителей. Они снимали происходящее на видео и выкладывали в Сеть. Через соцсети они призывали к беззаконию. Из соседних сел съехались еще около 300 человек. Началась стрельба.

По данным министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, восемь человек погибли, еще 40 человек получили ранения. Полицейские задержали 47 человек. Участники погрома оказали сопротивление силовикам. В них даже стреляли.

Сейчас ситуация находится под контролем. Специальная государственная комиссия разбирается во всем, что произошло в Кордайском районе. Также для расследования конфликта создадут межведомственную комиссию.