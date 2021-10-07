Казахстанские спасатели в костюмах зомби рассказали жителям о правилах безопасности

В Казахстане спасатели провели челлендж, направленный на ликвидацию безграмотности жителей в области пожарной безопасности. Сотрудники для этого переоделись в костюмы зомби. Об этом рассказали в пресс-службе департамента по ЧС (ДЧС) региона.

«„Зомби“ — символизируют состояние людей и владельцев после отравлений опасным газом при неправильной эксплуатации печей. Чтобы рейд прошел с пользой, сотрудники ДЧС ВКО использовали специальный прибор — газоанализатор», — сказано в сообщении.

Источник фото: сайт департамента по ЧС в ВКО

В пресс-службе отметили, что с помощью данного оборудования в домах ​проверили концентрацию угарного газа. Спасатели рассказали жителям, как опасно не ремонтировать вовремя печь и нарушать правила пожарной безопасности. Сотрудники также выразили надежду, что креативный подход искоренит проблему отравления угарным газом населения в период эксплуатации печей.

В ведомстве напомнили, что, помимо правил использования печи, ее еще нужно правильно установить. В частности, отопительная печь должна иметь установленную нормами противопожарную отступку от горючих конструкций.