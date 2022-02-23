Казахстанская Air Astana сообщила о возможном приостановлении рейсов на Украину

Казахстанская авиакомпания Air Astana может прекратить авиасообщение с Киевом, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. Пока перевозчик будет выполнять полеты в столицу Украины по альтернативному маршруту для облета потенциально конфликтной зоны.

Прибытие в Киев и вылет из него станут более поздними, и в Альтау у самолетов будет техническая остановка. Время вылета из Алма-Аты и Нур-Султана не изменится. Пассажирам, которые уже зарегистрировались на рейс, сообщат об обновлении в СМС.

«Air Astana внимательно следит за ситуацией в Украине и может незамедлительно приостановить авиасообщение между Казахстаном и Украиной. Принимая во внимание, что в Киеве находятся наши сограждане, которым нужно вернуться в Казахстан, а также то, что в Казахстане пребывают граждане Украины, которым нужно добраться на родину, Air Astana продолжает полеты между двумя странами», — процитировало агентство авиакомпанию.

Ранее полеты в Киев приостановила авиакомпания Lufthansa. Ограничения пока действуют до 28 февраля.