Мир 01 февраля 2023, 15:54 Казахстан закроет торговое представительство в России Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России РИА «Новости»

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Власти Казахстана заявили о закрытии своего торгового представительства в России. Эту информацию содержит проект постановления правительства республики, который опубликовали на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

Публичное обсуждение документа о ликвидации торгпредства в России Министерства торговли и интеграции республики продлится до середины февраля.

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Основанием для такого решения стало поручение премьер-министра страны от 24 января.

Соглашение об открытии торгпредства подписали в октябре 1992 года. Затем Казахстан ратифицировал документ в 2012 году, напомнил РБК.

Среди целей работы представительства — помощь экспортерам и дистрибьюторам Казахстана, привлечение иностранных инвестиций.

Два года назад Россия закрыла торговые представительства в Литве и на Украине.