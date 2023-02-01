01 февраля 2023, 15:54
Казахстан закроет торговое представительство в России
Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России
Власти Казахстана заявили о закрытии своего торгового представительства в России. Эту информацию содержит проект постановления правительства республики, который опубликовали на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».
Публичное обсуждение документа о ликвидации торгпредства в России Министерства торговли и интеграции республики продлится до середины февраля.
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Основанием для такого решения стало поручение премьер-министра страны от 24 января.
Соглашение об открытии торгпредства подписали в октябре 1992 года. Затем Казахстан ратифицировал документ в 2012 году, напомнил РБК.
Среди целей работы представительства — помощь экспортерам и дистрибьюторам Казахстана, привлечение иностранных инвестиций.
Два года назад Россия закрыла торговые представительства в Литве и на Украине.
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