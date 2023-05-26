Мир 26 мая 2023, 09:40 Казахстан заявил об отсутствии планов вступать в союзные государства Пресс-секретарь Токаева: Казахстан не планирует вступать в союзные государства РИА «Новости»

Читать 360tv в

Казахстан не намерен ни вступать в союзные государства, ни создавать их. Об этом заявил в Facebook* пресс-секретарь президента республики Касыма-Жомарта Токаева Руслан Желдибай.

Он пояснил, что «ключевой месседж» выступления Токаева состоял в том, что интеграция в рамках Евразийского экономического союза должна идти исключительно по экономическому треку.

Реклама

Сегодня два участника ЕАЭС — Россия и Белоруссия — демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения, отметил Желдибай.

По его словам, в этом ключе важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых разные цели.

«Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», — подчеркнул пресс-секретарь Токаева.

Своими соображениями о союзном государстве Токаев поделился в ходе выступления 24 мая. Он предложил обсудить разный уровень интеграции стран ЕАЭС.

*Facebook — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.