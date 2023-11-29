Мир 29 ноября 2023, 15:37 Казахстан заявил о пользе укрепления связей с ЕС и США МИД Казахстана: связи с ЕС и США помогают стране отстаивать независимость piqsels

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Наращивание связей Казахстана с западными странами помогает государству отстаивать свою независимость в регионе исторического доминирования Китая и России. Такое заявление сделал замглавы МИД республики Роман Василенко в интервью изданию Politico.

Признание важности Казахстана и других государств Средней Азии со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза, а также прочное выстраивание отношений с ними способствует укреплению роли центральноазиатских республик во взаимодействии с другими партнерами.

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Василенко при этом отметил, что Казахстан продолжит развивать отношения с Россией и Китаем, будучи независимым государством.

Американская журналистка Холли Элиатт ранее заявила, что президент Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на попытки Запада изолировать российского лидера. По словам корреспондента, РФ поддерживает крепкие экономические и политические связи с государствами СНГ.