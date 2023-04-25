Мир 25 апреля 2023, 09:59 Казахстан заявил, что надеется на справедливую цену на российский газ Министр Саткалиев: Казахстан надеется на справедливую цену на российский газ Pxhere

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Казахстанские власти рассчитывают, что цена российского газа для газификации северных и восточных регионов страны окажется справедливой. Такое заявление сделал министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев, сообщил ТАСС.

Он отметил, что цену на газ определяют правительство России и компания «Газпром».

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«Мы уверены, что ценообразование будет справедливым, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и с Республикой Беларусь», — сказал министр в ответ на вопрос о цене возможных поставок газа из Российской Федерации.

Саткалиев выразил надежду и на то, что при поставках газа Россия примет во внимание факторы стратегического партнерства между государствами, а также экономические параметры. Об этом написал RT.

Правительство Казахстана и ПАО «Газпром» в марте 2023 года подписали протокол о сотрудничестве в газовой отрасли на этот и следующий годы. Также стороны обсуждают возможность газификации севера и востока республики.