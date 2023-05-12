Мир 12 мая 2023, 19:59 Казахстан высказался против существования теории «китайской угрозы» Президент Токаев: теорию «китайской угрозы» не поддерживают в Казахстане Unsplash

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Власти Казахстана не поддержали теорию о так называемой китайской угрозе, которую раздули некоторые западные политики. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью Центральному телевидению Китая, его процитировал ТАСС.

«Мне жаль, что существует такая точка зрения. Я ее не разделяю, мы не поддерживаем такую концепцию», — сказал он.

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По словам Токаева, КНР является для Казахстана «добрым другом», ведь он «никогда не причинял вреда казахскому народу». Он также заявил, что стремится обеспечить Казахстану ключевую роль на евразийском пространстве, в которой большое значение имеют совместные усилия по укреплению региональных торгово-экономических связей, где КНР отдана «чрезвычайно важная роль».

Казахстанский лидер высоко оценил роль Си Цзиньпина в развитии Китая, отметив, что он «ведет свою страну к блистательному будущему».

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что китайские власти могут извлечь геополитическую выгоду в случае, если Россия потерпит поражение в спецоперации на Украине.