Мир 03 января 2024, 15:51 Казахстан выдал хакера Кислицина России в пику США Власти Казахстана подтвердили экстрадицию хакера Кислицина в Россию РИА «Новости»

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Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в Россию сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Хакера передали российским правоохранителям в конце декабря. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным следственных органов, в октябре 2022 года Кислицин и его соучастники незаконно скопировали информацию с сервера одной из коммерческих организаций. Затем хакеры потребовали более полмиллиона рублей в криповалюте в обмен на отказ от публикации данных.

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В июне 2023 года Кислицина задержали в Казахстане по запросу США. В России хакера обвинили в незаконном получении доступа к защищенной информации, вымогательстве и потребовали экстрадиции. С аналогичным требованием к властям Казахстана обратились и американцы.

Генпрокуратура Казахстана изучила запросы об экстрадиции и приняла решение в пользу России. В надзорном ведомстве пояснили, что российский запрос удовлетворили, учитывая гражданство Кислицина.