Мир 14 августа 2023, 18:45 Казахстан указал на отсутствие предложений о трехстороннем газовом союзе ТАСС: Казахстан не получил предложений от России и Узбекистана по созданию газового союза РИА «Новости»

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Казахстанским властям пока не поступали официальные предложения о «газовом союзе» от России и Узбекистана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

«Официальных предложений ни от российской, ни от узбекской стороны не поступало. Сотрудничество в газовой сфере с указанными странами проводится в двустороннем формате на основании взаимовыгодных партнерских отношений», — указали в ведомстве.

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По данным пресс-службы, сейчас продолжаются работы по подготовке казахстанского участка газопровода «Средняя Азия — Центр» для транспортировки российского газа в Узбекистан.

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым создание газового союза в ноябре прошлого года. Вице-премьер Александр Новак не исключил участие в союзе представителей Китая.

В июне Узбекистан заключил с Россией договор о покупке газа в течение двух лет. Согласно документу, годовой объем составил около 2,8 миллиарда кубических метров.