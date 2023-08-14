14 августа 2023, 18:45
Казахстан указал на отсутствие предложений о трехстороннем газовом союзе
ТАСС: Казахстан не получил предложений от России и Узбекистана по созданию газового союза
Казахстанским властям пока не поступали официальные предложения о «газовом союзе» от России и Узбекистана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.
«Официальных предложений ни от российской, ни от узбекской стороны не поступало. Сотрудничество в газовой сфере с указанными странами проводится в двустороннем формате на основании взаимовыгодных партнерских отношений», — указали в ведомстве.
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По данным пресс-службы, сейчас продолжаются работы по подготовке казахстанского участка газопровода «Средняя Азия — Центр» для транспортировки российского газа в Узбекистан.
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым создание газового союза в ноябре прошлого года. Вице-премьер Александр Новак не исключил участие в союзе представителей Китая.
В июне Узбекистан заключил с Россией договор о покупке газа в течение двух лет. Согласно документу, годовой объем составил около 2,8 миллиарда кубических метров.
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