Мир 03 января 2024, 09:57 Казахстан указал на незаменимость России в мире Токаев: ясно с Луны, что ни одну проблему в мире нельзя решить без России РИА «Новости»

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Россия является важнейшим партнером Казахстана, а также государством, без которого в мире нельзя решить ни одну проблему. Такое мнение высказал глава республики Касым-Жомарт Токаев в интервью Egemen Qazaqstan.

Он подчеркнул, что за последние три десятилетия стороны подписали более 300 договоров и соглашений. Отношения России и Казахстана динамично развиваются.

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«Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия России. Это ясно с Луны», — сказал Токаев.

Казахстанский лидер добавил, что президент Владимир Путин — это человек, влияющий «на глобальный климат» как словом, так и делом.

По его словам, результат мартовских президентских выборов в России очень важен для Казахстана. В республике будут внимательно следить за ними.

Сам президент Казахстана отмечал, что не планирует переизбираться в 2026 году. Он счел семилетний срок для управления государством достаточным. Токаев не намерен вносить изменения в конституцию страны, чтобы продлить свои полномочия или получить право баллотироваться на новый срок.