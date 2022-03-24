Казахстан станет поставлять меньше нефти в связи с проблемами на КТК

Казахстан планирует снизить экспорт нефти. Причины этого заключаются в технических проблемах у Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на казахстанский телеканал Atameken Business.

При этом министр энергетики республики Болат Акчулаков отметил, что в стране не планируют значительно снижать количество поставляемой нефти, передал RT.

«Определенный объем сокращения экспорта будет, но он не будет таким критическим», — заявил политик.