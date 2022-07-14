Казахстан создаст условия для ушедших из России зарубежных компаний

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать условия для релокации зарубежных компаний, свернувших бизнес в России. Таких, по его подсчетам, около 700, сообщил ТАСС.

«Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан», — сказал он на расширенном заседании кабмина.

Касым-Жомарт Токаев считает, что это откроет возможность нарастить производство товаров средних и верхних переделов — несырьевой неэнергетической экспортной продукции. Он назвал происходящее глобальной борьбой за инвестиционный капитал.