Мир 24 февраля 2023, 05:52 Казахстан сообщил о визите Блинкена 28 февраля МИД Казахстана: Блинкен 28 февраля приедет в Астану РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен 28 февраля приедет в Казахстан с официальным визитом, сообщили в МИД республики. Об этом написал ТАСС.

В ходе визита в Астану Блинкен встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди.

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В тот же день состоится встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии. Ее участники обсудят вопросы развития сотрудничества с США.

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Помимо Тлеуберди в переговорах будут участвовать представители Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Такой формат взаимодействия США и стран Центральной Азии появился в 2015 году для партнерства в сфере экономики и безопасности.

Ранее сообщалось, что Блинкен встретился в Анкаре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. На пресс-конференции после переговоров он затронул тему поставок вооружения для России. Американский дипломат пригрозил Китаю «принять меры», если информация о передаче вооружений подтвердится.