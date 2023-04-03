Мир 03 апреля 2023, 05:03 Казахстан сократит добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки Казахстан с мая и до конца 2023 года сократит добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки РИА «Новости»

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Минэнерго Казахстана решило с мая и до конца 2023 года сократить добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки. Это является предупредительной мерой в дополнение к снижению добычи, которое приняли на 33-й министерской встрече ОПЕК+ в октябре 2022 года, сообщила пресс-служба.

Меру ввели для поддержания стабильности нефтяного рынка.

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«Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч баррелей в сутки начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами — участницами ОПЕК+», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Накануне несколько стран ОПЕК+, куда входят десять государств, сообщили, что будут сокращать добычу нефти до конца года. Причина — непредсказуемость на мировом рынке сырья. Россия заявила, что сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, аналогичное решение приняла Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 апреля ограничила дисконт на нефть марки Urals по отношению к Brent для расчета нефтяных налогов. Ограничение составит 34 доллара за баррель.