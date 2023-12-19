Мир 19 декабря 2023, 09:20 Казахстан содрогнулся от землетрясения в Китае Жители Алма-Аты ощутили подземные толчки от землетрясения в Китае Global Look Press

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Жители города Алма-Ата в Казахстане утром во вторник ощутили подземные толчки мощностью в два балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства по ЧС республики.

По данным ведомства, эпицентр землетрясения находится на территории Китая.

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«Утром 19 декабря сети сейсмических станций зарегистрировали землетрясение в Алма-Ате, очаг которого залегал на территории Китая в 347 километрах южнее города», — заявили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что эпицентр катаклизма находился на глубине до десяти километров.

В ночь на вторник на северо-западе Китая произошло землетрясение. Подземные толчки выявили в провинции Ганьсу, магнитуда колебаний земной породы составила 6,2.

Согласно последней информации, жертвами стали как минимум 111 человек. Спасатели приступили к эвакуации местного населения, разбор завалов все еще продолжается.