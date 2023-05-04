Мир 04 мая 2023, 20:51 Казахстан приостановил перевозку нефтепродуктов в Тамань после пожара в резервуаре «КТЖ»: по просьбе РЖД Казахстан приостановил перевозку нефтепродуктов в Тамань с 8 мая Freepik

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Казахстанские железные дороги по просьбе РЖД приостановили перевозку нрефтепродуктов в Таманьс 8 мая, ограничения касаются грузополучателя «Таманьнефтегаз». Об этом сообщил национальный перевозчик грузов ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки».

«Таманьнефтегаз» является оператором Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов.

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РЖД обратились к казахстанской стороне 3 мая. Приостановка касается грузов до станций «Вышестеблиевская», «Вышестеблиевская-экспорт» и «Вышестеблиевская-налив» Северо-Кавказской железной дороги.

По данным источника газеты РБК, приостановка перевозки связана с отсутствием свободных цистерн для выгрузки нефтепродуктов на терминале.

В среду, 3 мая в поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар «Таманьнефтегаза» с топливом. Экстренные службы предотвратили распространение огня.

Ночью 4 мая из-за атаки беспилотника в Краснодарском крае загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода.