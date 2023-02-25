Мир 25 февраля 2023, 08:55 Казахстан поприветствовал китайский план выхода из украинского кризиса МИД Казахстана: позиция КНР по выходу из кризиса на Украине заслуживает поддержки piqsels

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Казахстан поприветствовал позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД республики.

Подчеркивается, что китайский мирный план заслуживает поддержки, поскольку способствует «прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств» в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН. Кроме того, в заявлении отмечено, что подходы Казахстана и Китая к решению актуальных проблем современности схожи.

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«Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.

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Мирный план Китая включает 12 пунктов. В частности предлагается уважать суверенитет, территориальную целостность всех стран и их равенство перед международным правом, отказаться от «менталитета холодной войны», прекратить боевые действия и не допустить выхода кризиса из-под контроля. России и Украине стоит возобновить прямой диалог, считают составители плана.