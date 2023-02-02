02 февраля 2023, 10:46
Казахстан получит €5,4 млн на поддержку гражданского общества
Еврокомиссия объявила конкурс среди некоммерческих структур на получение гранта в размере 5,4 миллиона евро для поддержки гражданского общества в Казахстане. Об этом написал RT.
В документе говорится, что главная цель гранта — продвигать и защищать права человека, демократию и верховенство права в этой стране. Особое вниманиебудет уделяться работе с молодежью и женскими организациями. Бюджет этого лота составит три миллиона евро.
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На второй лот по укреплению независимых субъектов надлежащего управления и развития в стране выделят 2,4 миллиона евро.
Казахстан
Еврокомиссия
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