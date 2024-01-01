Мир 01 января 2024, 13:45 Казахстан поднял тариф на транзит российской нефти Казахстан повысил стоимость транзита нефти из России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Казахстан с 1 января поднял тариф на услуги по транзиту российской нефти по участку магистрального трубопровода «ТОН-2». Об этом сообщила пресс-служба оператора «КазТрансОйл».

Новая стоимость прокачки нефти из России составит 11,28 доллара на расстояние 1000 километров за тонну без учета НДС. В начале декабря повышение тарифов утвердил председатель компании, на тот момент стоимость транзита на это расстояние составляла 9,3 доллара.

Реклама

Участок нефтепровода Новосибирск-2 — Омск — Туймазы проходит по территории Казахстана и России, максимальный объем прокачки составляет до 10 миллионов тонн в год.

По Казахстану пролегает фрагмент нефтяной трубы протяженностью 186,25 километра, Россия поставляет по нему сырье в Узбекистан и Китай.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что у республики есть все возможности для наращивания объемов поставок нефти в Германию, писал RT.