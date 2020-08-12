Казахстан планирует возобновить полеты в Россию с 17 августа

«С 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Накануне президент республики Касым-Жомарт Токаев поздравил Путина с регистрацией вакцины и поблагодарил его за поддержку во время пандемии.

В конце июля Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантин еще на две недели с последующим поэтапным смягчением ограничительных мер.

Ранее власти Казахстана объявили о прохождении пика заболеваемости COVID-19. К 12 августа общее количество выявленных случаев в стране составило 100 855. За сутки опасным вирусом заразились 691 человек.