Казахстан планирует отгружать до 3,5 млн тонн нефти в Белоруссию
Соглашение о ежегодных поставках от 1 до 3,5 миллиона тонн нефти и продуктов из нее из Казахстана в Беларусь находится на согласовании у белорусских чиновников. Об этом сообщило издание oilcapital.ru.
По словам главы энергетического министерства Казахстана Каната Бозумбаева, принципы сотрудничества согласованы. После утверждения документов в своей стране белорусы выйдут на коммерческие переговоры с казахскими производителями.
«Мы также сообщили об этой работе главе российского Минэнерго Александру Новаку. Негатива нет. У нас хорошее взаимодействие», — отметил Бозумбаев.