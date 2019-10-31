Казахстан планирует отгружать до 3,5 млн тонн нефти в Белоруссию

По словам главы энергетического министерства Казахстана Каната Бозумбаева, принципы сотрудничества согласованы. После утверждения документов в своей стране белорусы выйдут на коммерческие переговоры с казахскими производителями.

«Мы также сообщили об этой работе главе российского Минэнерго Александру Новаку. Негатива нет. У нас хорошее взаимодействие», — отметил Бозумбаев.