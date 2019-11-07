Казахстан отредактировал правила таможенного сотрудничества с СНГ
Документ получил название «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года». Об этом сообщил «Интерфакс-Казахстан».
Польше не понравилась идея экономического объединения России и БелоруссииПодробнее
Действующее соглашение является основным международным договором, который регулирует порядок взаимодействия таможенных служб. Документ был подписан еще 20 лет назад и отдельные его положения пришлось усовершенствовать, объяснил Смаилов.
В частности, предложено изменить ряд ключевых статей, которые регламентируют обмен сведениями, а также формы, содержание запроса, выполнения запроса и использования полученной информации.
Теперь в соглашении появятся положения, предусматривающие, что обмен запросами и ответами может происходить как между центральными таможенными органами, так и непосредственно между территориальными таможенными органами.
Протокол был разработан совместно с государствами-участниками СНГ. Перед тем, как подготовить проект закона, была проведена инвентаризация нормативно-правовой базы СНГ в таможенной сфере, добавил министр финансов Казахстана.