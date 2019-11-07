Казахстан отредактировал правила таможенного сотрудничества с СНГ

Сенат парламента Казахстана принял проект закона, который должен изменить соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах между Нур-Султаном и другими странами. Об этом рассказал министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

Документ получил название «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года». Об этом сообщил «Интерфакс-Казахстан».

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Действующее соглашение является основным международным договором, который регулирует порядок взаимодействия таможенных служб. Документ был подписан еще 20 лет назад и отдельные его положения пришлось усовершенствовать, объяснил Смаилов.

В частности, предложено изменить ряд ключевых статей, которые регламентируют обмен сведениями, а также формы, содержание запроса, выполнения запроса и использования полученной информации.

Теперь в соглашении появятся положения, предусматривающие, что обмен запросами и ответами может происходить как между центральными таможенными органами, так и непосредственно между территориальными таможенными органами.

Протокол был разработан совместно с государствами-участниками СНГ. Перед тем, как подготовить проект закона, была проведена инвентаризация нормативно-правовой базы СНГ в таможенной сфере, добавил министр финансов Казахстана.