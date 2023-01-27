Мир 27 января 2023, 01:22 Казахстан отменил «визаран» для иностранцев Изменения в правила въезда иностранцев вступили в силу в Казахстане РИА «Новости»

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В Казахстане 27 января вступили в силу изменения в правила въезда иностранцев в страну. Речь идет об отмене так называемого «визарана» — возможности многократного «обнуления» срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Граждане ЕАЭС смогут находиться в Казахстане не более 90 суток в течение 180 дней, остальные иностранцы — не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода. В МВД республики пояснили, что внесенные изменения связаны с приведением миграционного законодательства в соответствии с международной практикой.

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По многих странах, в том числе и России, для иностранцев пребывание более 90 суток требует оформления разрешительных документов. Поскольку закон не имеет обратной силы, новые правила распространяются на въезжающих в Казахстан после 27 января.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев распустил депутатов нижней палаты парламента Казахстана. Выборы новых парламентариев состоятся весной.