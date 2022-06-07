Казахстан отменил въезд в страну по ПЦР-тесту на коронавирус

Границу Казахстана с 8 июня можно будет пересекать без ПЦР-теста на коронавирус и подтверждения вакцинации. Власти страны смягчили меры борьбы с пандемией, сообщила пресс-служба премьер-министра страны.

Такое решение приняли участники заседания межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Казахстана. Они объяснили его стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране и мире.

Граждане Казахстана и иностранцы больше не должны предъявлять документ о вакцинации или ревакцинации — паспорт, сертификат или справку о прививке. Принималась также справка с отрицательным результатом ПЦР-теста. Кроме того, будет открыто 12 автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках границы в семи регионах.

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният заявляла в мае о стойкой стабилизации эпидобстановки во всех регионах страны. Регистрировалось около 10 случаев заболевания в сутки.