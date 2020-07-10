Казахстан откажет иностранцам в продаже земли

Мораторий на отдельные нормы Земельного кодекса завершается 2021 году.

«В связи с этим мы должны принять окончательное решение. Земля не будет продаваться иностранцам, мы больше не будем возвращаться к этому вопросу», — отметил Токаев.

В мае 2016 года в некоторых городах Казахстана инициативные группы попросили провести митинги, написала газета «Взгляд». Их представители выступали против принятия поправок в Земельный кодекс, подразумевающих расширение возможностей аренды сельскохозяйственных земель иностранцами.

Спустя время уже бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наложил мораторий до 2021 года на четыре нормы Земельного кодекса. Он также поручил сформировать комиссию по земельной реформе, в состав которой вошли руководители и активисты институтов гражданского общества.