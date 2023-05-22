Мир 22 мая 2023, 20:28 Казахстан отказался согласовать нового украинского посла Гайдая Казахстан отказал в выдаче агремана бывшему главе Луганской ОВА Сергею Гайдаю РИА «Новости»

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Казахстан отказал в выдаче агремана — согласия на принятие лица в качестве главы диппредставительства — бывшему главе Луганской ОВА Сергею Гайдаю. Власти страны дали понять, что видят на этом месте «профессионального дипломата», написало украинское издание «Зеркало недели».

Гайдай занимал должность Луганской ОВА с 25 октября 2019 года. В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский отправил его в отставку. С начал весны украинские СМИ сообщали о возможном назначении Гайдая на дипломатическом фронте. Сам он говорил, что, скорее всего, это будет Казахстан.

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Предыдущего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского уволили со своего поста в октябре 2022 года. Поводом стали его слова о необходимости «убивать как можно больше русских сейчас», чтобы этого не пришлось делать следующим поколениям украинцев.

Высказывание украинского посла вызвало недовольство властей страны. Его статус назвали нежелательным.

Накануне власти Казахстана отказали во въезде депутату Госдумы Константину Затулину. После вмешательства МИД России проблему удалось разрешить.