Казахстан отказался от торжеств в День Победы

Власти Казахстана решили перенести мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, на следующий год. Такое решение приняли из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева Берик Уали. Об этом он написал в Facebook.

Традиционные празднования по случаю Дня Победы в Казахстане перенесли на следующий год в связи со сложной эпидемической обстановкой. Президент республики передал соотечественникам свои поздравления, сообщил Уали.

Токаев обратится к казахстанцам с поздравлениями. По его распоряжению в этом году ветеранам оказали материальную помощь, отметили в пресс-службе. Ветеранам войны в Казахстане обещали выделить по миллиону тенге (около 175 тысяч рублей).

Минобороны Казахстана еще в середине апреля заявило, что военного парада по случаю праздника в этом году не будет. В прошлом году президент республики тоже отменил парад из-за пандемии.

Накануне в Казахстане сообщили о 2840 случаях заражения коронавирусом, выявленных за сутки. Общее количество инфицированных в стране за время пандемии достигло 337 652.