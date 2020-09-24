Казахстан отказался от смертной казни

В Казахстане официально отменили смертную казнь. Так страна реализует право на жизнь и человеческое достоинство.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Документ отменяет смертную казнь, передает Sputnik.

Во время выступления на 75-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что страна должна реализовать право на жизнь человека и его достоинство. Подписание международного документа — продолжение курса страны на гуманизацию уголовного законодательства.

Присоединение ко Второму факультативному протоколу началось еще в декабре 2019 года, когда президент Казахстана поручил Министерству иностранных дел проработать этот процесс.

В Казахстане на смертную казнь был наложен мораторий в 2003 году. Однако этот документ не запрещал судам выносить соответствующие приговоры. В качестве альтернативы в 2004 году ввели пожизненное заключение.

При этом 2 ноября 2016 года суд назначил последний смертный приговор. По высшей мере наказали террориста Руслана Кулекбаева, который расстрелял 10 человек в Алма-Ате.