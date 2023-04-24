Мир 24 апреля 2023, 11:33 Казахстан отказался от проведения парада в честь Дня Победы в этом году Минобороны Казахстана заявило об отмене парада в честь Дня Победы в 2023 году Автор: Kalabaha1969 / Викимедиа

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Военного парада в Казахстане в честь Дня защитника Отечества, который празднуют в стране 7 мая, и Дня Победы 9 мая не будет. Об этом заявили представители Министерства обороны республики ТАСС.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — отметили в ведомстве.

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Министерство уточнило, что сейчас приоритетом являются поддержание нужного уровня боеготовности, а также мобильности подразделений ВС Казахстана.

Минобороны страны уже начало проводить военно-патриотические мероприятия в память о своих погибших военных. Чуть позже ведомство на своем сайте опубликует расписание мероприятий, которые приурочены к 7 и 9 мая.

Военный парад в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества не проводили в Казахстане и в прошлом году. Однако разные памятные мероприятия состоялись в военных гарнизонах. Ранее СМИ написали, что президент Киргизии Садыр Жапаров — единственный из мировых лидеров, кто приедет на празднование 9 мая в Москву.