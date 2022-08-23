Казахстан осудил националистические высказывания украинского посла

Совет Ассамблеи народа Казахстана назвал недопустимыми высказывания посла Украины в республике Петра Врублевского. Об этом рассказали в обращении совета на сайте ассамблеи.

«В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили», — сказали члены ассамблеи.​​​​​

В обращении также подчеркнули, что дипломатия существует не для разжигания ненависти и вражды, а для служения идеалам мира и сотрудничества.

«Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях», — заявил совет и призвал всех казахстанцев не поддаваться на провокации, «сеющие вражду и недоверие».

Ранее в Сети появился ролик, на котором похожий на украинского дипломата мужчина заявил, что «Киев старается убить как можно больше русских».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку высказываний полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Скандальные высказывания Врублевского также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, так может говорить только посол террористического режима.