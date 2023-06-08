Мир 08 июня 2023, 10:35 Казахстан опроверг слухи об ограничении работы банков по платежам в рублях Министр Жамаубаев: власти Казахстана не ограничивают работу банков по платежам в рублях РИА «Новости»

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Власти Казахстана никак не мешают работе банковского сектора, которая касается переводов в рублях. Финансовые организации самостоятельно определяют критерии своей деятельности. Такое заявление сделал вице-премьер — министр финансов этой страны Ерулан Жамаубаев, написал ТАСС.

Он напомнил о таком понятии, как KYC (англ. know your customer — прим. ред.), то есть «знай своего клиента». По его словам, если банки фильтруют какие-то моменты, связанные с санкциями, то это именно их дело.

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«Со стороны правительства никаких установок не было», — сказал Жамауев.

Так он ответил на вопрос о возможных проблемах у российских предпринимателей при переводах денег в рубли через банки Казахстана. Ранее в газете «Ведомости» появился материал о том, что бизнесмены из России столкнулись с трудностями при работе с банками Казахстана. Утверждалось, что те не принимают платежи в российской валюте.