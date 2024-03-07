07 марта 2024, 19:18
Казахстан опроверг слухи о переговорах по поставкам российской техники ВСУ
МО Казахстана опровергло слухи о переговорах по поставке российской техники ВСУ
В Минобороны Казахстана опровергли слухи о переговорах с Украиной по поводу закупок российской военной продукции для нужд ВСУ. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.
В комментарии подчеркнули, что в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники с 2022 года, а подобные «инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан».
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Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что ГК «Укрспецэкспорт» договаривается с Казахстаном о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ.
По его данным, речь может идти о комплектующих к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов МиГ-29 и Су-24.
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