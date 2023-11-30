Мир 30 ноября 2023, 15:18 Казахстан опроверг покупку слишком дорогих французских истребителей Rafale Минобороны Казахстана: с Францией не обсуждали покупку истребителей Rafale Panoramic/Keystone Press Agency/globallookpress

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Казахстан предпочел французским истребителям Rafale российские Су-30СМ. Заместитель главнокомандующего силами воздушной обороны по вооружению — начальник Главного управления вооружения Ержан Нильдибаев заявил на брифинге, что закупку у Dassault Aviation никогда не обсуждали. Его процитировал сайт zakon.kz.

«Хочу вас огорчить, никаких переговоров по данному вопросу не проводилось. Планов таких не было. Хороший самолет, хорошая машина, но очень дорогая», — сказал он.

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Представитель Минобороны заявил, что по соотношению цены и качества Казахстан выбрал Су-30СМ. Ержан Нильдибаев анонсировал закупку шести этих самолетов в начале 2024 года. Армия получит также военно-транспортный самолет А-400М, батареи зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2К» и «Тор-2М», транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-171Ш.

От истребителей Rafale французской компании Dassault Aviation отказался Алжир. Военные выбрали российский Су-30 за мощный двигатель, большую нагрузку и увеличенную зону покрытия.