Мир 26 декабря 2022, 10:02 Казахстан объяснил решение не поддерживать антироссийские санкции взаимосвязью экономики Глава МИД Казахстана Тлеуберди: страна не станет помогать обходить санкции против России piqsels

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Экономики России и Казахстана тесно взаимосвязаны, поэтому республика не примкнула к западным санкциям. Однако она не станет помогать тем, кто решит их обойти, предупредил в эфире японского телеканала NHK вице-премьер — министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

Он заявил, что, если Казахстан присоединится к антироссийским санкциям, это навредит ему самому, ведь экономики двух стран тесно связаны. Министр предложил зарубежным компаниям, которым из-за ограничений Запада и Евросоюза пришлось свернуть свой бизнес в России, релоцироваться в Казахстан. Однако Мухтар Тлеуберди предупредил, что республика не станет помогать тем, кто решит работать в обход рестрикций третьих стран, — таков, по его словам, принцип ее экономической политики.

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Ранее компания «КазМунайГаз» анонсировала пробную поставку нефти в Германию в январе 2023 года. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин объявил, что Казахстан не сможет восполнить все объемы, которые поставляла немецким нефтеперерабатывающим предприятиям Россия.

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