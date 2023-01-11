Мир 11 января 2023, 08:28 Казахстан не получил официальное предложение о создании «тройственного газового союза» Премьер Казахстана Смаилов: «тройственный союз» рассмотрят после официального предложения РИА «Новости»

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Казахстан пока не получал официальных предложений о создании «тройственного газового союза» с Россией и Узбекистаном. Такое заявление сделал премьер первой страны Алихан Смаилов. Его процитировал ТАСС.

«Мы сейчас официальных предложений по созданию „тройственного газового союза“ не получали», — сказал он.

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По его словам, власти Казахстана приступят к рассмотрению этой инициативы только после получения документов или публичного заявления от двух других сторон. При этом Смаилов отметил, что уже ведутся двусторонние переговоры с Россией. Основная тема этих контактов — сотрудничество Казахстана с РФ по поставкам газа. По словам Смаилова, все связи в сфере газоснабжения построят на коммерческой и взаимовыгодной основе.

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Также премьер-министр Казахстана сказал, что представители его страны скоро проведут переговоры с «Газпромом».

Первые обсуждения «тройственного газового союза» на высоком уровне прошли еще в конце ноября 2022 года. Тогда эту тему подняли президент России Владимир Путин и его коллега Касым-Жомарт Токаев.