Казахстан не планировал менять статус русского языка как официального

Официальный статус русского языка в Казахстане закреплен на конституционном уровне, перемен в этом плане на территории республики не планируется. С таким заявлением выступил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

«По-русски в Казахстане говорят все. Причем большинство без акцента и грамматических ошибок. Статус русского языка в качестве официального закреплен в казахстанской Конституции, и никто здесь не собирается в этом отношении что-то менять», — рассказал он в интервью «Независимой газете», опубликованном в понедельник, 7 февраля.

Как отметил Бородавкин, в Казахстане можно расценивать умение говорить по-русски как преимущество. Тем, кто не владеет русским языком, труднее быть социально активным и даже получить хорошую работу.

Бородавкин выразил уверенность, что такой статус русского языка сохранится и впредь. Например, молодежь страны часто хочет поступить именно в российские вузы. На текущий момент в высших учебных заведениях РФ обучаются примерно 60 тысяч человек из Казахстана. Посол добавил, что когда в республике будут открываться новые филиалы российский вузов, учеба в них также будет проводиться на русском языке, сообщил ТАСС.

Что касается планов по переводу казахского алфавита на латиницу, Бородавкин отметил: все в его стране, на различных уровнях власти, осознают, что эта задача — сложная, затратная и в целом неоднозначная.

По словам Бородавкина, в Казахстане действительно имеет место некий рост националистических настроений. Он отметил, что национализм на бытовом уровне существует во многих странах, и Россию в этом плане тоже сложно счесть исключением. Однако посол добавил, что от русских людей, которые сумели реализоваться на территории Казахстана, не слышно никаких жалоб на притеснения или на дискриминацию по национальному признаку.

Бородавкин выразил мнение, что те люди, которые яро придерживаются националистических и русофобских взглядов, просто не смогут прижиться в различных структурах руководства Казахстана. Посол добавил, что на текущий момент аппарат управления страной формирует ее президент, Касым-Жомарт Токаев.