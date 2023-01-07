Мир 07 января 2023, 14:38 Казахстан назвал причину закрытия ресторанов McDonald’s в республике Минсельхоз Казахстана объяснил закрытие McDonald’s проблемами с поставками сырья из России РИА «Новости»

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Сеть ресторанов McDonald`s в Казахстане обеспечивали мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства. Однако после ухода компании из России возникли проблемы с поставками сырья, заявили в Минсельхозе республики.

В ведомстве отметили, что McDonald`s мог в в перспективе перейти на казахстанскую продукцию. Но для этого требовалось время, чтобы производители успели внедрить необходимые стандарты.

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Чтобы стать поставщиком сырья или полуфабрикатов для McDonald`s, нужно пройти сертификацию с жесткими и дорогостоящими требованиями ко всей цепочке производства, добавили в пресс-службе. Причем гарантий, что поставщика в итоге выберут, нет.

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Сеть ресторанов должна открыться под новым брендом в скорое время. Точные сроки пока не называют.

Об уходе из Казахстана McDonald’s объявила 5 января. В республике компания работала с 2016 года. Рестораны планируется заново открыть уже под другим названием.