Казахстан назвал предварительную причину крушения самолета Bek Air

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение после вылета из Алма-Аты из-за обледенения. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

О предварительных итогах расследования Роман Скляр рассказал на пресс-конференции в Нур-Султане. Его слова привел «Интерфакс».

«Основной версией катастрофы является обледенение воздушного судна», — подчеркнул вице-премьер.

Он пояснил, что подобные выводы были сделаны «с учетом изученной метеорологической информации и анализа данных бортового самописца».

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря. Лайнер, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.

Из 98 человек, находившихся на борту, 12 погибли. Пострадали 49 человек.

Полеты Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air в Казахстане приостановили после авиакатастрофы.

Изначально рассматривались три версии случившегося: ошибка экипажа, техническая неисправность судна и работа навигационных служб.