Мир 14 августа 2023, 12:01 Казахстан начал выращивать специально выведенный сорт бананов Компания GenGroup Qazaqstan начала выращивать в Казахстане бананы Unsplash

Читать 360tv в

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в Туркестанской области тепличный комплекс и высадила бананы специально выведенного для этой местности сорта, чтобы выращивать их в промышленных масштабах. Об этом сообщил Минсельхоз Казахстана.

«В Туркестанской области в промышленных объемах начнут производить бананы. <…> Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия», — объявила пресс-служба.

Реклама

Инвестор построил на юге Казахстана тепличный комплекс с системой адаптивного питания и климат-контролем площадью 5,3 гектара и расширит его еще почти вдвое — на пять гектаров, чтобы выращивать около 1000 тонн фруктов в год. Часть деревьев уже посадили, первый урожай соберут через шесть-восемь месяцев.

На начальном этапе GenGroup Qazaqstan вложила в проект четыре миллиона долларов. Кроме бананов, турецкая компания решила выращивать в Казахстане клубнику и томаты.

Минувшей зимой бананы, наряду с мясом и яйцами, стали одним из самых популярных в России продуктов. Аналитики выяснили это, когда изучили чеки из системы оператора фискальных данных «Такском».