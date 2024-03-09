Мир 09 марта 2024, 12:48 Казахстан начал расследование из-за убийства двух боевиков в России Спецслужбы Казахстана начали расследование после гибели двух боевиков в России

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Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование после новостей о гибели двух граждан республики, которых заподозрили в подготовке теракта в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются», — подчеркнули в КНБ.

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Проверку организовали в тесном контакте с Федеральной службой безопасности России. Казахское ведомство отказалось разглашать более подробную информацию.

Ранее председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что в стране нейтрализовали радикальную группу, которая планировала теракты. В республике начали семь досудебных расследований по террористическим преступлениям.

ФСБ ранее раскрыла информацию о поездках иностранцев в Россию. По данным спецслужбы, жители из других государств в 2023 году посещали страну в 3,5 раза чаще, чем годом ранее.