Казахстан назвал причину конфликтов на территории СНГ | 360°

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Казахстан назвал причину конфликтов на территории СНГ

Президент Казахстана Токаев назвал неурегулированность границ причиной нестабильности СНГ

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Проблема согласования границ является причиной нестабильности на территории стран СНГ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об этом на саммите «Центральная Азия — Россия» в Астане, сообщил ТАСС.

«Еще одним дестабилизирующим фактором является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона», — сказал политик.

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Решить эту проблему можно только мирным путем, с учетом многовековых отношений, норм международного права и устава ООН. Касым-Жомарт Токаев призвал страны бережно относиться к общей истории и выстраивать совместное будущее.

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Он заявил, что на повестке дня — противостояние гибридным угрозам, борьба с терроризмом, оборотом оружия и наркотиков. Президент предложил активизировать контакты казахстанских и российских спецслужб.

В Астане в течение двух дней прошли саммиты Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и «Россия — Центральная Азия», а также заседание Совета глав государств СНГ. Их участники обсудили, в том числе, создание международной организации по продвижению русского языка. Учредить ее предложил Касым-Жомарт Токаев, сообщил RT.

Казахстан

Россия

Касым-Жомарт Токаев

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